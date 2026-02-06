Gazzetta dello Sport: “Johnsen, tocca a te. Il Palermo lancia lo specialista in promozioni e Pohjanpalo sorride”

Il Palermo alza ulteriormente l’asticella e lancia un nuovo specialista nella corsa alla Serie A. L’arrivo di Dennis Johnsen offre a Inzaghi un’arma in più per rendere ancora più imprevedibile la fase offensiva, mentre Joel Pohjanpalo continua a guidare i rosanero a suon di gol. Un mix di qualità ed esperienza che rafforza il gruppo e alimenta ambizioni sempre più concrete, come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

Johnsen è sbarcato in Sicilia per essere protagonista. Il norvegese, arrivato per completare un reparto già competitivo, potrebbe debuttare subito e inserirsi rapidamente nei meccanismi di una squadra che ha costruito il proprio percorso sulla solidità e sull’efficacia negli ultimi metri. Il Palermo ha scelto di affidarsi a profili funzionali e pronti, capaci di incidere senza bisogno di lunghi adattamenti, sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Accanto a lui c’è Pohjanpalo, il simbolo del progetto offensivo rosanero. Con 13 reti in campionato, il finlandese non solo guida la classifica marcatori della Serie B, ma si conferma come uno degli attaccanti più prolifici anche nel panorama europeo delle seconde divisioni. Un rendimento che ha un peso specifico enorme nella corsa alla promozione e che rende il Palermo una delle squadre più temute del campionato, come evidenziato da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport.

Il nuovo assetto offensivo consente a Inzaghi di ampliare le soluzioni tattiche: Johnsen può agire tra le linee, creare superiorità numerica e liberare spazi per Pohjanpalo, mentre la squadra beneficia di un tasso tecnico più elevato nelle partite bloccate. Una crescita collettiva che passa anche dalle scelte di mercato, pensate per aumentare il peso specifico del Palermo nei momenti decisivi della stagione, come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

Il segnale è chiaro: il Palermo non si limita a inseguire, ma rilancia. Con uno specialista in più e un bomber che continua a sorridere, la Serie A non è più solo un obiettivo dichiarato, ma una possibilità sempre più concreta.