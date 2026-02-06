La Nazione: “Empoli al Barbera, prova di maturità: Dionisi sfida il Palermo di Inzaghi”

Un ambiente caldo, uno stadio vicino alle 30mila presenze e una squadra reduce da dieci risultati utili consecutivi. È questo lo scenario che attende l’Empoli, domani pomeriggio alle 17.15, nella trasferta di Palermo contro la formazione guidata da Inzaghi, lanciata senza mezzi termini verso il ritorno in Serie A. Una sfida complessa, ma anche un banco di prova significativo per il percorso di crescita degli azzurri, come sottolinea Simone Cioni su La Nazione.

Nella memoria resta ancora la gara d’andata, disputata due mesi fa e chiusa sul 3-1 per il Palermo. Una partita nella quale l’Empoli di Dionisi, pur uscendo sconfitto, giocò sostanzialmente alla pari, pagando alcune ingenuità difensive, soprattutto sulle palle inattive. Proprio dai dettagli dovrà ripartire la squadra toscana, chiamata a dimostrare che nella gara secca nessun avversario è imbattibile, come evidenziato da Simone Cioni sulle pagine de La Nazione.

Sul piano delle scelte, davanti a Fulignati sembrano ancora favoriti Lovato, Guarino e Obaretin, anche se non è esclusa una chance per Curto sul centrosinistra per concedere un turno di riposo a Obaretin, sempre presente dall’8 novembre contro il Catanzaro. Più difficile ipotizzare un impiego dal primo minuto di Romagnoli, che potrebbe però rappresentare un’opzione importante a gara in corso, come riportato ancora da Simone Cioni per La Nazione.

I maggiori dubbi riguardano il centrocampo, dove Ghion, Yepes, Degli Innocenti e Magnino si contendono due maglie. Non è esclusa la sorpresa Magnino dall’inizio, magari in coppia con Degli Innocenti. Sulle fasce si va verso la conferma di Elia a sinistra, mentre a destra Candela è in ballottaggio con Ceesay: meno spinta offensiva ma maggiore equilibrio per l’ex Spezia. In attacco, Popov insidia Nasti per affiancare Shpendi, con Dionisi orientato al 3-4-1-2 e Ilie ancora favorito sulla trequarti, nonostante un periodo non brillante. Fila dovrebbe invece partire dalla panchina, mentre Saporiti non sembra ancora pronto per reggere un avvio dal primo minuto, come analizzato da Simone Cioni su La Nazione.

Per l’Empoli, la trasferta di Palermo rappresenta molto più di una semplice partita: è una tappa di verifica contro una delle corazzate del campionato, in un contesto che misura ambizioni e margini di crescita.