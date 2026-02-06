Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il re del gol guarda l’Europa: numeri da record per il bomber del Palermo”

Joel Pohjanpalo si è ripreso il trono dei bomber e non solo in Serie B. Con il gol segnato a Bari, il centravanti del Palermo ha raggiunto quota 13 reti in campionato, tornando a guidare la classifica marcatori e confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici d’Europa tra le seconde divisioni, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il finlandese aveva vissuto un avvio di 2026 senza gol, una breve astinenza che aveva inciso anche sui meccanismi offensivi della squadra, reduce da appena due reti segnate in tre partite. Lo sblocco ha però rimesso in moto il Palermo e restituito centralità a un attaccante che, tra fine novembre e inizio dicembre, aveva già messo insieme sei gol in 270 minuti contro Virtus Entella, Carrarese ed Empoli. Una continuità realizzativa che oggi lo rende un rebus irrisolto per le difese avversarie, come analizza ancora Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia.

I numeri parlano chiaro. In Serie B nessuno regge il confronto: alle sue spalle ci sono Adorante del Venezia a quota 11 e Biasci dell’Avellino a 10. Allargando lo sguardo alle seconde divisioni di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, soltanto Viptnik dello Swansea è riuscito a tenere il passo del centravanti rosanero, anch’egli a quota 13, come evidenziato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia.

Il valore di Pohjanpalo non è solo statistico. A Palermo il finlandese ha trovato un contesto ideale per esprimere al massimo il suo repertorio: senso della posizione, capacità di attaccare il primo e il secondo palo, freddezza sotto porta. Inzaghi lo considera imprescindibile e, nonostante qualche rotazione nelle ultime gare, il progetto offensivo ruota attorno a lui. Contro l’Empoli dell’ex Dionisi, già colpita all’andata, Pohjanpalo vuole ribadire la sua leadership e trascinare il Palermo verso un risultato di prestigio, come racconta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Dopo l’esperienza al Venezia, dove ha sfiorato e poi conquistato la classifica cannonieri nelle stagioni precedenti, il finlandese sembra pronto a migliorare ulteriormente il proprio bottino e a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera. Il presente, però, parla chiaro: il Palermo ha il miglior bomber della Serie B e uno dei più prolifici d’Europa.