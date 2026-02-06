Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il re del gol guarda l’Europa: numeri da record per il bomber del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo pescara 5-0 (62) pohjanpalo

Joel Pohjanpalo si è ripreso il trono dei bomber e non solo in Serie B. Con il gol segnato a Bari, il centravanti del Palermo ha raggiunto quota 13 reti in campionato, tornando a guidare la classifica marcatori e confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici d’Europa tra le seconde divisioni, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il finlandese aveva vissuto un avvio di 2026 senza gol, una breve astinenza che aveva inciso anche sui meccanismi offensivi della squadra, reduce da appena due reti segnate in tre partite. Lo sblocco ha però rimesso in moto il Palermo e restituito centralità a un attaccante che, tra fine novembre e inizio dicembre, aveva già messo insieme sei gol in 270 minuti contro Virtus Entella, Carrarese ed Empoli. Una continuità realizzativa che oggi lo rende un rebus irrisolto per le difese avversarie, come analizza ancora Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia.

I numeri parlano chiaro. In Serie B nessuno regge il confronto: alle sue spalle ci sono Adorante del Venezia a quota 11 e Biasci dell’Avellino a 10. Allargando lo sguardo alle seconde divisioni di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, soltanto Viptnik dello Swansea è riuscito a tenere il passo del centravanti rosanero, anch’egli a quota 13, come evidenziato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia.

Il valore di Pohjanpalo non è solo statistico. A Palermo il finlandese ha trovato un contesto ideale per esprimere al massimo il suo repertorio: senso della posizione, capacità di attaccare il primo e il secondo palo, freddezza sotto porta. Inzaghi lo considera imprescindibile e, nonostante qualche rotazione nelle ultime gare, il progetto offensivo ruota attorno a lui. Contro l’Empoli dell’ex Dionisi, già colpita all’andata, Pohjanpalo vuole ribadire la sua leadership e trascinare il Palermo verso un risultato di prestigio, come racconta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Dopo l’esperienza al Venezia, dove ha sfiorato e poi conquistato la classifica cannonieri nelle stagioni precedenti, il finlandese sembra pronto a migliorare ulteriormente il proprio bottino e a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera. Il presente, però, parla chiaro: il Palermo ha il miglior bomber della Serie B e uno dei più prolifici d’Europa.

Altre notizie

palermo padova 1-0 (26) vasic

Giornale di Sicilia: “Palermo, il dubbio di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo carrarese 5-0 (34) segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo, il piano per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
624761774_122219092916296162_6388334549092271996_n

Repubblica: “Johnsen si scalda. Pronto all’esordio al posto di Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
626548061_122219092910296162_6903532957676069247_n

Repubblica: “Abbraccio rosa per Johnsen e Rui «Sono i due che servivano per la A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “La febbre a 90° esiste. Svelato il mistero del calcio che ci fa battere il cuore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Serie B, via alla 23ª giornata: big match a Frosinone, Palermo chiamato a rispondere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 0-0 (46) gyasi

Palermo-Empoli, le probabili formazioni: Gyasi alle spalle di Pohjanpalo, Dionisi rilancia Shpendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 055907

Corriere dello Sport: “C’è un nuovo Empoli anche per Dionisi al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (56) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, crash test con l’Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
file2 - 2026-02-05T194414.081

“Torneremo grandi, torneremo in A”: il messaggio social di Dennis Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
DIONISI

Empoli verso Palermo: Dionisi studia le mosse al Barbera tra certezze e possibili sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (62) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il re del gol guarda l’Europa: numeri da record per il bomber del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo padova 1-0 (26) vasic

Giornale di Sicilia: “Palermo, il dubbio di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo carrarese 5-0 (34) segre pohjanpalo

Tuttosport: “Palermo, il piano per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
624761774_122219092916296162_6388334549092271996_n

Repubblica: “Johnsen si scalda. Pronto all’esordio al posto di Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
626548061_122219092910296162_6903532957676069247_n

Repubblica: “Abbraccio rosa per Johnsen e Rui «Sono i due che servivano per la A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026