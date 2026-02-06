Giornale di Sicilia: “Palermo, il dubbio di Inzaghi”

Il Palermo è arrivato al momento delle scelte. Il percorso di avvicinamento alla sfida contro l’Empoli è ormai completato e oggi Inzaghi dirigerà l’ultimo allenamento prima di concentrarsi esclusivamente sui novanta minuti contro la squadra di Dionisi. L’obiettivo è chiaro: allungare la striscia positiva al Barbera, dove i rosanero vincono da cinque gare consecutive senza subire gol, restando agganciati al terzetto di testa che comanda la Serie B, come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Per affrontare l’Empoli dell’ex allenatore, Inzaghi sembra orientato ad affidarsi alle certezze emerse nelle ultime uscite. In difesa non sono previsti stravolgimenti: nonostante il ritorno tra gli arruolabili di Magnani, toccherà ancora agli interpreti che hanno giocato a Modena e a Bari, capaci di mantenere inviolata la porta difesa da Joronen. Bani sarà il perno centrale del reparto, con Peda sul centrodestra e Ceccaroni sul centrosinistra, come evidenziato da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia.

Stessa linea di continuità anche a centrocampo. Inzaghi continuerà a puntare sui quattro che fin qui hanno garantito equilibrio e affidabilità. Pierozzi, diffidato e quindi a rischio squalifica, agirà sulla fascia destra, mentre Augello presidierà quella opposta. In mezzo, la coppia Ranocchia-Segre avrà il compito di fare da collante tra difesa e attacco. L’assenza di Palumbo, squalificato per un turno dal giudice sportivo, pesa soprattutto sulla costruzione offensiva, sottolinea ancora Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia.

Ed è proprio sulla trequarti che si concentra il principale dubbio di Inzaghi. Le opzioni sono tre: affidarsi subito al neoarrivato Johnsen oppure puntare sull’usato sicuro rappresentato da Gyasi o Vasic. Nel corso delle ultime settimane il tecnico ha testato tutte le soluzioni, sia con il norvegese sia con gli altri due interpreti. La decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del fischio d’inizio, anche se al momento Gyasi sembra leggermente favorito, con Johnsen e Vasic pronti a subentrare a gara in corso, come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Per il resto, l’assetto offensivo appare delineato. Pohjanpalo sarà il riferimento centrale, con Le Douaron a completare il reparto. Sensazioni, prove e indicazioni che Inzaghi cercherà di mettere a sistema nell’ultimo allenamento, consapevole che la sfida contro l’Empoli può rappresentare un passaggio chiave nella corsa del Palermo.