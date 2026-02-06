Tuttosport: “Palermo, il piano per la A”

Il Palermo è a un passo dall’avvicinarsi concretamente alla Serie A. Domani pomeriggio, al Barbera, i rosanero vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva in casa contro l’Empoli, un successo che potrebbe avere un peso specifico enorme nella corsa al vertice. Poche ore prima, infatti, andrà in scena lo scontro diretto tra Frosinone e Venezia, le due battistrada del campionato, separate da un solo punto. Uno scenario che rende la sfida del Palermo un vero bivio stagionale, come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport.

Il distacco dalla vetta resta significativo, sei punti dal Frosinone e cinque dal Venezia, ma il calendario offre ai rosanero un’opportunità concreta per rosicchiare terreno. Qualcuno davanti è destinato a rallentare e il Palermo deve farsi trovare pronto, pur sapendo che l’Empoli nasconde più di un’insidia. A partire dalla presenza in panchina di Dionisi, un ex dal rapporto complicato con l’ambiente rosanero, come ricostruisce Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport.

Inzaghi arriva a questo appuntamento forte di dieci risultati utili consecutivi e di una squadra che, dalla gara di Chiavari in poi, ha trovato continuità e identità. La vittoria di Bari ha rafforzato ulteriormente l’autostima del gruppo, trascinato da Pohjanpalo, bomber implacabile con 13 reti stagionali, miglior marcatore tra le seconde divisioni dei principali campionati europei. Numeri che alimentano la fiducia di un Palermo costretto a inseguire, ma ancora pienamente in corsa, come evidenziato da Luigi Butera per Tuttosport.

A spingere i rosanero c’è anche il fattore Barbera. Cinque vittorie interne consecutive senza subire gol certificano la solidità di una squadra che vanta la miglior difesa della Serie B, con appena 14 reti incassate. Il pubblico non ha ancora risposto in massa come ci si aspettava, ma l’atmosfera promette di essere quella delle grandi occasioni. Un’arma in più, insieme ai rinforzi di gennaio: Johnsen è pronto all’esordio dal primo minuto al posto dello squalificato Palumbo, mentre Magnani tornerà tra i convocati. Stop invece per Rui Modesto, fermato da un lieve infortunio, come riportato ancora da Luigi Butera su Tuttosport.

Gli ingredienti per un’altra prova di forza ci sono tutti. Il Palermo sa che non può fallire, perché una vittoria contro l’Empoli potrebbe rendere la Serie A un obiettivo improvvisamente più vicino e trasformare questa giornata in un crocevia decisivo della stagione.