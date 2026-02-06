Repubblica: “Johnsen si scalda. Pronto all’esordio al posto di Palumbo”

Dennis Johnsen non è arrivato a Palermo per fare da comprimario. I primi allenamenti in gruppo hanno restituito segnali chiari e concreti: il norvegese è già entrato prepotentemente nelle gerarchie offensive rosanero e domani, contro l’Empoli, potrebbe arrivare il suo esordio ufficiale. L’obiettivo è essere protagonista alle spalle di Pohjanpalo, in una fase offensiva che il Palermo vuole rendere più imprevedibile, come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo.

Il cambio di filosofia è stato quasi obbligato dopo la partenza di Brunori in direzione Sampdoria. Il Palermo ha scelto di alzare il tasso di imprevedibilità e qualità tra le linee, affidandosi a un profilo capace di creare superiorità numerica. Johnsen arriva dall’esperienza alla Cremonese, chiusa con una rete in undici presenze complessive, ma con caratteristiche tecniche che possono fare la differenza in Serie B, come sottolineato ancora da Alessandro Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo.

Nonostante il rispetto per il percorso di crescita di Vasic, la sensazione è che per una gara delicata come quella contro l’Empoli Inzaghi possa affidarsi all’esperienza del norvegese sulla trequarti, al fianco di Gyasi o Le Douaron. Un’ipotesi rafforzata dall’assenza di Palumbo, squalificato, che ha ridisegnato le opzioni offensive a disposizione dell’allenatore rosanero, secondo l’analisi di Alessandro Geraci per Repubblica Palermo.

Vasic garantisce equilibrio e copertura degli spazi, ma il Palermo sembra orientato a osare di più. Johnsen permette di alzare il baricentro, togliere punti di riferimento alla difesa toscana e aumentare la pericolosità tra le linee. A ventiquattro ore dal fischio d’inizio, la direzione appare tracciata: la nuova fase del Palermo, rinvigorita dall’innesto scandinavo, potrebbe passare proprio dai piedi del norvegese, pronto al battesimo in campo, come evidenziato ancora da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo.

Le alternative non mancano: Gyasi e Le Douaron restano in corsa, con il francese favorito dopo il gol segnato a Bari. Un reparto offensivo ricco di soluzioni, che Inzaghi dovrà gestire con equilibrio per alimentare l’obiettivo dichiarato della promozione.