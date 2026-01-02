Spezia, tre club di Serie C sulle tracce di Bertoncini

Si muove il mercato in uscita dello Spezia. Infatti, suonano sirene dalla Serie C per il giovane difensore centrale, Andrea Bertoncini. Il calciatore, dopo avere trovato poco spazio in questo inizio di stagione, è adesso finito nel radar di tre club di Serie C.

Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il classe 2006 avrebbe attirato forte interesse dal Bra, Dolomiti Bellunesi e Foggia. Il giovane ha un contratto con i bianconeri sino al 2027, con il prestito sino al termine della stagione che appare la soluzione più probabile.