Avellino, depositato il contratto dell’ex Palermo Sala

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

A poco dall’apertura del mercato invernale, l’Avellino chiude un colpo da 90 per il campionato di Serie B. I campani si sono infatti aggiudicati le prestazioni sportive del terzino destro, ex Palermo, Marco Sala.

Il club irpino ha infatti ufficialmente depositato il contratto presso gli uffici della Lega B, come comunica il sito ufficiale del campionato cadetto. Sala arriva a titolo definitivo dal Como, dopo un inizio di stagione da fuori rosa. Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale dei biancoverdi.

Ultimissime

Sampdoria, fissate per domani le visite mediche di Brunori

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Avellino, UFFICIALE: D’Angelo ceduto al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Reggiana, in arrivo Martin Suarez dal Montevideo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Bari, vicino l’arrivo di Cistana dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Spezia, fatta per l’arrivo di Sernicola dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026