Avellino, depositato il contratto dell’ex Palermo Sala
A poco dall’apertura del mercato invernale, l’Avellino chiude un colpo da 90 per il campionato di Serie B. I campani si sono infatti aggiudicati le prestazioni sportive del terzino destro, ex Palermo, Marco Sala.
Il club irpino ha infatti ufficialmente depositato il contratto presso gli uffici della Lega B, come comunica il sito ufficiale del campionato cadetto. Sala arriva a titolo definitivo dal Como, dopo un inizio di stagione da fuori rosa. Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale dei biancoverdi.