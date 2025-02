Spezia, la Curva Ferrovia ha la sua copertura: con il Palermo tifosi al riparo dal maltempo

Gli operai hanno terminato l’installazione della nuova copertura alla Curva Ferrovia dello Stadio Picco, approfittando delle recenti condizioni meteorologiche favorevoli. Questo importante aggiornamento garantirà ai tifosi dello Spezia una migliore esperienza durante le partite, iniziando già da questo sabato con l’incontro contro il Palermo. La copertura si rivela particolarmente opportuna in vista delle previsioni di pioggia per il weekend.

Con la conclusione dei lavori di copertura, l’attenzione si sposterà ora verso gli ultimi interventi, con l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e di un sistema audio aggiornato. Questi lavori sono programmati per essere completati durante la prossima pausa per le nazionali, dal 17 al 25 marzo, e includeranno anche altre rifiniture alla struttura. Questi miglioramenti sono parte di un ampio progetto di rinnovamento dello stadio, volto a migliorare la sicurezza e il comfort per i tifosi e a rafforzare l’infrastruttura dello stadio per le future esigenze dello Spezia Calcio.