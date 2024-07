Spezia, il messaggio di Soleri e Aurelio ai tifosi: «Non vediamo l’ora di scendere in campo» (VIDEO)

Nelle ultime ore gli di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio sono stati ufficializzati dallo Spezia. I due giocatori, coinvolti nel trasferimento di Dimitris Nikolaou al Palermo, sono dunque pronti per questa nuova avventura in terra ligure. Attraverso le Instagram stories del club bianconero, i due ex rosanero hanno mandato un messaggio ai tifosi: «Siamo felicissimi di essere qui, non vediamo l’ora di scendere in campo al Picco. Forza Spezia!».

