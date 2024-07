Calciomercato Modena: Pedro Mendes potrebbe non escludere Defrel

Il Modena pensa in grande per rinforzare la linea offensiva in vista della prossima stagione. Gli emiliani sono davvero vicinissimi a Pedro Mendes, reduce da un’ottima stagione nonostante la retrocessione in Serie C dell’Ascoli. L’attaccante, corteggiato da diversi club, sembra dunque aver accettato la destinazione canarina. Secondo “Il Resto del Carlino“, il Modena potrebbe non privarsi di un altro innesto importante. Mister Pierpaolo Bisoli, infatti, continua a sperare nell’arrivo di Gregoire Defrel, svincolatosi dal Sassuolo. Il giocatore dell’Ascoli potrebbe non escludere l’arrivo del francese e, nelle prossime ore, non sarebbero da escludere i primi contatti fra le parti.

