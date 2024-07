Di Marzio: “Catania, offerta per l’ex Palermo Luperini. La situazione”

Il Catania potrebbe rinforzare la rosa con uno dei giocatori chiave della promozione dalla Serie C alla B del Palermo del 2021-22. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio all’interno de “Lacasadic.com”, gli etnei avrebbero formulato un’offerta per Gregorio Luperini. Il giocatore, al momento, non sta facendo parte del ritiro della Ternana in quanto dovrà laurearsi nelle prossime ore, ma l’ex rosanero sembra intenzionato a ritornare in Sicilia. Possibili sviluppi nelle prossime ore.

