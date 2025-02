Soviero: «Salernitana? Si continua a dare fiducia a chi ha già fallito»

Intervistato dai colleghi di tuttosalernitana.com, l’ex portiere della Salernitana Salvatore Soviero si è espresso sulla situazione della Salernitana:

«Il problema è strutturale e si trascina da due stagioni. Si continua a dare fiducia a chi ha già fallito, soprattutto nel settore giovanile. Serve un repulisti totale, salvando solo le rare eccellenze come Sasa Avallone. Ma il vero errore è stato non portare un leader carismatico nello spogliatoio, uno di quelli che nei momenti difficili si carica la squadra sulle spalle. Il carisma non si compra al supermercato – o ce l’hai o non ce l’hai. Iervolino? Gli direi una cosa sola: “Basta con la ‘gente di mondo’, servono uomini di calcio veri. Figure carismatiche che sanno gestire uno spogliatoio. Dopo una salvezza miracolosa, si sono spesi milioni affidandosi a dirigenti sbagliati. Il nepotismo nel calcio non funziona – gli amici si invitano a cena, non si mettono a dirigere una società di calcio. Sui tifosi? Cosa si può dire a chi da due anni soffre senza vedere un briciolo di attaccamento alla maglia? I tifosi sono gli unici innocenti in questa situazione. Vedere come continuano a seguire la squadra in trasferta, nonostante tutto, mi commuove. La loro passione merita molto di più di quello che stanno ricevendo».