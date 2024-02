Siparietto palermitano a Sportitalia. Palmeri sul Palermo: “Amu acchianari?”. Accardi: “Basta ca pigghiamu a scala”

Siparietto tutto palermitano quello andato in onda nel corso di Sportitalia Speciale calciomercato tra il giornalista Tancredi Palmeri e Beppe Accardi. Proprio come accaduto nel corso della sessione estiva, i due si sono intrattenuti in un discorso sulle trattative di mercato tutto in dialetto palermitano. Dalla Serie A alla Serie B parlando anche del Palermo.

Tancredi ha fatto la fatidica domanda: “Cam’a fari, am’acchianari? U Paliammu acchiana”. Il procuratore ha risposto: «Basta ca pigghiamu a scala (ride, ndr). Scherzi a parte abbiamo buone possibilità».