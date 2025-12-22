Simonelli: «Dal prossimo anno la Supercoppa non sarà in Arabia»

A margine della finale di supercoppa tra Napoli e Bologna, è stato intervistato ai microfoni di “Sport Mediaset” il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, parlando delle prossime edizioni di questo torneo.

«La sinergia col mondo arabo è andata bene fino a qui, sono quattro anni che facciamo la Supercoppa qui – ha dichiarato – L’anno prossimo non sarà qui»

Simonelli ha poi confessato: «Forse dal prossimo anno si tornerà al vecchio format, vincitrice del campionato contro vincitrice della coppa Italia, proprio come accadrà questa sera»

E sul la mancata trasferta a Perth di Milan e Como, dichiara: «Noi avevamo accettato settimana scorsa delle richieste dal punto di vista sportivo rivedibili e poco consone, cioè quella degli arbitri. Però pur di portare il nostro calcio all’estero avevamo ingoiato il boccone amaro. Nelle ultime notti sono sopraggiunte ulteriori richieste, e abbiamo deciso di mollare la corda»