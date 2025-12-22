Cesena, un club arabo su Shpendi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 22, 2025

Suonano sirene dal campionato arabo per l’attaccante del Cesena, Cristian Shpendi. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’’Al-Sadd ha mostrato interesse per il giocatore classe 2003.

L’esigenza del club arabo di investire sul mercato per un attaccante deriva dall’infortunio di Roberto Firmino. Il centravanti è stato richiesto dal nuovo allenatore, Roberto Mancini. Il Cesena dovrà dunque stare attento se non vuole perdere una delle sue pedine fondamentali.

