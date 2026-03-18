Sicilia, estate da record per i concerti: boom di prevendite tra Palermo e Messina. Un organizzatore: «Palermo senza stadio e senza palasport rischia di essere tagliata fuori, è la città più complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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L’estate musicale siciliana si prepara a vivere una stagione da numeri straordinari, riportando l’Isola al centro dei grandi tour nazionali. Come racconta Giusy La Piana su la Repubblica Palermo, le prevendite stanno registrando risultati eccezionali, con numerosi eventi già vicini al sold out.

A Palermo, il protagonista assoluto è Jovanotti: per i due live del 29 e 30 agosto all’ippodromo, da 50 mila posti, si viaggia verso le 80 mila presenze complessive. Giusy La Piana, sulle pagine di la Repubblica Palermo, sottolinea come la prima data sia ormai prossima al tutto esaurito, mentre la seconda segue lo stesso trend.


Grande attesa anche per Claudio Baglioni, che porterà il suo “GrandTour – La vita è adesso” in Sicilia con otto appuntamenti tra luglio e agosto, totalizzando già 20 mila biglietti venduti. Come evidenzia Giusy La Piana su la Repubblica Palermo, il pubblico sta rispondendo con entusiasmo trasversale a più generazioni di artisti.

Tra gli altri nomi di spicco, Emma ha già registrato il sold out al Teatro di Verdura, mentre i Pooh hanno superato quota 10 mila spettatori nelle prime settimane di prevendita. Bene anche Modà e Negramaro, con numeri importanti tra Palermo e Catania. Ancora Giusy La Piana su la Repubblica Palermo segnala il successo di CapaRezza, oltre 11 mila biglietti venduti, e il ritorno atteso di Luca Carboni.

Non mancano i raddoppi: Coez, dopo il sold out del 12 settembre al Teatro di Verdura, ha aggiunto una seconda data. Tuttavia, il boom di richieste mette in luce anche criticità strutturali. Come riportato da Giusy La Piana su la Repubblica Palermo, l’organizzatore Nuccio La Ferlita evidenzia la carenza di spazi adeguati nel capoluogo: tra velodromo in uscita, palasport non operativo e limiti del Teatro di Verdura, Palermo rischia di restare penalizzata.

Scenario diverso a Messina, che vive una stagione di forte crescita. Allo stadio Franco Scoglio sono attesi grandi numeri: Eros Ramazzotti supera i 25 mila biglietti venduti, Geolier tocca quota 15 mila e Zucchero viaggia già oltre le 12 mila presenze. Anche Tiziano Ferro e Max Pezzali puntano a cifre importanti.

Tra gli eventi più attesi anche “Notre Dame de Paris”, pronto a superare i 30 mila spettatori complessivi nelle tappe siciliane, e i concerti primaverili già sold out, come quelli di Gigi D’Alessio e Annalisa. Un segnale chiaro: la Sicilia, conclude Giusy La Piana su la Repubblica Palermo, è tornata a essere una delle piazze più calde per la musica dal vivo.

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