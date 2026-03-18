Italia-Irlanda del Nord, O’Neill sfida Gattuso: «Possiamo scrivere la storia»

L’Irlanda del Nord si prepara alla sfida contro l’Italia con una rosa operaia ma ambiziosa. Come riporta Alessandro Aliberti su Tuttosport, il commissario tecnico Michael O’Neill ha diramato la lista dei convocati per la semifinale playoff del 26 marzo a Bergamo, puntando su un gruppo compatto più che su individualità di spicco. Alessandro Aliberti, sulle colonne di Tuttosport, evidenzia come la selezione nordirlandese presenti pochi elementi di primo piano. Ancora Alessandro Aliberti per Tuttosport sottolinea la forte presenza di calciatori provenienti dalle serie inferiori inglesi. E sempre Alessandro Aliberti su Tuttosport rimarca il divario tecnico rispetto alla rosa azzurra guidata da Gattuso.

Dei 28 convocati, soltanto quattro militano in una prima divisione, mentre la maggioranza gioca tra Championship e League One. Assente il nome più noto, Conor Bradley del Liverpool, fermo da gennaio per un grave infortunio al ginocchio. I riferimenti principali restano Ballard e Hume del Sunderland, oltre al trequartista Devenny del Crystal Palace.





Una squadra solida sul piano fisico e agonistico, ma con qualità tecniche inferiori rispetto all’Italia. Nonostante questo, la fiducia non manca, come spiegato dal ct O’Neill:

«Possiamo scrivere la storia e siamo intenzionati a farlo. È chiaro che sarà una partita molto difficile».

Il tecnico nordirlandese ha poi aggiunto:

«Contro la Germania abbiamo dimostrato di poterci stare in questi playoff. Contro l’Italia ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere».

Infine, il messaggio alla squadra in vista della sfida di Bergamo:

«La nostra intenzione è dare tutto per riuscirci».

L’Italia parte favorita, ma l’Irlanda del Nord arriva con entusiasmo e spirito battagliero. Come evidenziato da Alessandro Aliberti su Tuttosport, sarà una gara in cui la differenza potrebbe farla proprio l’approccio mentale oltre che il tasso tecnico.