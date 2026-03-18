Il Mattino: “La Juve Stabia esce dal Barbera con un pareggio che vale molto più di un punto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62)

La Juve Stabia esce dal Barbera con un pareggio che vale molto più di un punto. Il 2-2 contro il Palermo rappresenta una prova di carattere e identità per la squadra di Abate. Come racconta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, i gialloblù ritrovano compattezza, determinazione e quella capacità di soffrire che aveva caratterizzato le migliori prestazioni stagionali.

Un risultato prezioso anche in vista del prossimo impegno. Secondo Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, il pari in Sicilia arriva alla vigilia della sfida contro lo Spezia, che potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza. Le immagini dei crampi di Cacciamani e Okoro e il salvataggio nel finale di Giorgini raccontano bene lo spirito di sacrificio della squadra.


Abate, nonostante le difficoltà e l’assenza di Burnete fermato nel riscaldamento, ridisegna la formazione con alcune scelte coraggiose. Dalle Mura torna in difesa, mentre a centrocampo Pierobon prende il posto di Correia, con Torrasi avanzato alle spalle di Okoro. Come evidenzia Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la Juve Stabia si presenta compatta, chiusa e pronta a colpire in ripartenza.

Ed è proprio da una ripartenza che nasce il vantaggio: al 9’, Okoro avvia l’azione, dialoga con Mosti e si procura il rigore dopo il contatto con Joronen. Dal dischetto Leone è glaciale e porta avanti i campani. Il Palermo fatica a reagire e resta sotto ritmo, riuscendo a rendersi pericoloso solo con la traversa colpita di testa da Segre.

Nella ripresa cambia tutto. Il Palermo rientra in campo con maggiore intensità e ribalta la gara nel giro di pochi minuti. Prima il rigore trasformato da Pohjanpalo, poi il gol di Bani sugli sviluppi di un corner. Ma la Juve Stabia non si disunisce.

Come sottolinea ancora Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la squadra di Abate resta in partita e trova il pareggio alla mezz’ora: affondo di Cacciamani, cross e conclusione al volo di Mosti che batte Joronen e gela il Barbera.

Nel finale resistenza e sacrificio permettono alla Juve Stabia di portare a casa un punto pesante, che dà fiducia e conferma la crescita del gruppo.

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