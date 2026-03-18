Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Il 2-2 del Barbera lascia in eredità valutazioni contrastanti tra i rosanero. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la prestazione del Palermo è stata segnata da errori, ma anche da individualità capaci di incidere nei momenti chiave.

Tra i pali, Joronen (6) viene giudicato senza particolari colpe: secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, nell’episodio del rigore prova a evitare il contatto con Okoro, mentre sul gol di Mosti non può intervenire.


In difesa spicca Bani (6,5), protagonista nel bene e nel male: errore iniziale, ma anche rigore procurato e gol del momentaneo vantaggio. Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, positiva anche la prova di Ceccaroni (6), pericoloso in avanti con la traversa da cui nasce il 2-1. Più in difficoltà Bereszynski (5,5) e soprattutto Pierozzi (5), poco incisivo sia in fase offensiva che difensiva.

A centrocampo delude Blin (4,5), tra i peggiori in campo: ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo evidenzia una prova confusa e senza idee, con troppi spazi concessi agli avversari. Cresce invece nella ripresa Palumbo (5,5), mentre Segre (6) è sfortunato nel colpire l’incrocio dei pali.

Sugli esterni, Augello (6,5) è tra i più propositivi e costanti, mentre Rui Modesto (5,5) paga l’errore sul gol del pareggio. In attacco, Johnsen (5,5) alterna buone giocate a errori, mentre Pohjanpalo (6) trova il gol su rigore ma senza incidere come al solito.

Nel complesso, come conclude Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo conferma limiti di continuità e gestione nei momenti decisivi, nonostante una reazione importante nella ripresa.

 

PALERMO
Joronen 6;
Bereszynski 5,5 (dal 1’ st Le Douaron 5);
Bani 6,5;
Ceccaroni 6 (dal 39’ st Magnani sv);
Pierozzi 5 (dal 39’ st Vasic sv);
Segre 6 (dal 39’ st Gomes sv);
Blin 4,5 (dal 8’ st Rui Modesto 5,5);
Augello 6,5;
Palumbo 5,5;
Johnsen 5,5;
Pohjanpalo 6.

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