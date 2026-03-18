Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Il Palermo non riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta di Monza e si ferma sul 2-2 contro la Juve Stabia. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, i rosanero non centrano l’obiettivo di ripartire e danno la sensazione di non aver ancora smaltito le scorie del ko in Brianza.

Un pareggio che pesa, anche in ottica promozione. Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il sogno Serie A sembra ormai destinato a passare dai play-off, con il Palermo che rallenta la propria corsa proprio nel momento in cui serviva continuità.





L’avvio è complicato e indirizza subito la gara. Dopo appena dieci minuti, il Palermo si ritrova sotto per il rigore trasformato da Leone, nato da un contatto tra Joronen e Okoro giudicato falloso. Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, i rosanero appaiono timidi e contratti, incapaci di reagire con lucidità.

La Juve Stabia prende il controllo del centrocampo, muove il pallone con qualità e concede pochissimo. Il Palermo, invece, fatica a costruire gioco: il possesso è sterile, le idee scarseggiano e le occasioni arrivano con il contagocce. L’unico squillo del primo tempo è la traversa colpita da Segre, troppo poco per riequilibrare il match.

Nella ripresa Inzaghi prova a cambiare volto alla squadra, intervenendo sia negli uomini che nel sistema di gioco. L’ingresso di Le Douaron e Rui Modesto porta maggiore spinta e intensità. Come racconta ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo entra in campo con un atteggiamento diverso e riesce a ribaltare la partita in pochi minuti.

Prima il pareggio di Pohjanpalo su rigore, assegnato dopo revisione Var per fallo di Confente su Bani, poi il sorpasso firmato dallo stesso Bani, abile a sfruttare la traversa colpita da Ceccaroni. Il Barbera si accende e la gara sembra cambiare definitivamente direzione.

Ma l’illusione dura poco. La Juve Stabia trova il pareggio con Mosti, bravo a finalizzare al volo dopo un’azione sviluppata da Cacciamani e una deviazione di Ceccaroni. Un gol che spegne l’entusiasmo dei rosanero e riporta tutto in equilibrio.

Nel finale il Palermo prova a spingere con un forcing continuo, ma senza riuscire a trovare la giocata decisiva. E come conclude Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, resta la sensazione di un’altra occasione mancata, con la promozione diretta che si allontana e il percorso che sembra ormai indirizzato verso i play-off.