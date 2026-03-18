Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Il 2-2 del Barbera lascia sensazioni contrastanti anche nelle valutazioni individuali. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la gara è stata equilibrata ma segnata da episodi e disattenzioni che hanno inciso sul risultato finale. Il migliore in campo è Mosti, premiato con un 7 per il gol del pareggio e una prestazione di qualità.

Nel Palermo, spiccano Augello e Pohjanpalo (entrambi 6,5), tra i più continui nell’arco dei novanta minuti. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, anche Palumbo (6,5) ha dato sostanza e qualità alla manovra, mentre Bani (6) alterna errori e giocate decisive.





Tra le note negative Joronen (5) e Blin (5), in difficoltà nei momenti chiave del match. Ancora Luigi Butera su Tuttosport evidenzia come la squadra di Inzaghi abbia mostrato troppi alti e bassi, soprattutto nella gestione difensiva.

In casa Juve Stabia, oltre a Mosti (7), si mettono in luce Leone (6,5) e Cacciamani (6,5), protagonisti nelle azioni decisive. Secondo Luigi Butera su Tuttosport, la formazione di Abate ha meritato il pari grazie a organizzazione e coraggio, riuscendo a colpire nei momenti giusti.

Nel complesso, come ribadisce Luigi Butera su Tuttosport, il risultato finale è lo specchio fedele di una partita combattuta, dove entrambe le squadre hanno alternato buone cose a errori pesanti.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5;

Bereszynski 5 (1’ st Le Douaron 5,5);

Bani 6;

Ceccaroni 5,5 (40’ st Magnani ng);

Pierozzi 6 (40’ st Vasic ng);

Blin 5 (9’ st Rui Modesto 6,5);

Segre 6 (40’ st Gomes ng);

Augello 6,5;

Palumbo 6,5;

Johnsen 5,5;

Pohjanpalo 6,5.

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Peda, Giovane, Gyasi, Corona

All.: Inzaghi 6

JUVE STABIA (3-5-1-1)

Confente 5,5;

Diakité 6 (17’ st Varnier 5);

Giorgini 6,5;

Dalle Mura 6 (36’ st Bellich ng);

Ricciardi 6 (17’ st Carissoni 5,5);

Mosti 7;

Leone 6,5;

Pierobon 6 (43’ st Kassama ng);

Cacciamani 6,5;

Torrasi 6 (17’ st Correia 6);

Okoro 6,5.

A disp.: Signorini, Boer, Ciammaglichella, Dos Santos, Mannini

All.: Abate 6,5

Arbitro: Dionisi (L’Aquila) 5