Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Il Palermo si ferma ancora e dice addio, probabilmente in modo definitivo, alla promozione diretta. Il 2-2 contro la Juve Stabia al Barbera lascia più rimpianti che certezze, come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, evidenziando come con sette partite ancora da giocare il distacco sia ormai difficilmente colmabile.

Una frenata pesante per i rosanero, fermati da una Juve Stabia coraggiosa e ben organizzata. Luigi Butera, sulle pagine di Tuttosport, racconta di una squadra ospite viva, capace di giocare con personalità e di strappare un pareggio meritato per quanto visto nei novanta minuti.





Il Palermo parte forte, ma si spegne presto. Il pressing iniziale non produce effetti concreti e la Juve Stabia prende progressivamente il controllo del gioco. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, i campani si muovono con ordine, costruiscono dal basso e non sprecano mai il possesso.

Il vantaggio ospite arriva in modo quasi naturale: al 9’, azione manovrata, Okoro viene lanciato e si procura il rigore sull’uscita di Joronen. Dopo il check del Var, Leone trasforma e porta avanti la Juve Stabia. Uno choc per il Palermo, che fatica a reagire.

Intorno alla mezz’ora Inzaghi prova a cambiare, arretrando Palumbo e passando al 3-5-2. La squadra guadagna equilibrio e campo, ma crea poco: l’occasione più nitida arriva con Segre, che di testa colpisce la traversa su assist dello stesso Palumbo.

Nella ripresa arriva la svolta tattica. Inzaghi si gioca il tutto per tutto con un assetto offensivo, inserendo Le Douaron e Rui Modesto e passando al 4-2-4. Le mosse funzionano subito: nel giro di cinque minuti il Palermo ribalta la partita.

Prima Pohjanpalo segna su rigore, assegnato dopo revisione Var per fallo di Confente su Bani, poi lo stesso difensore firma il sorpasso appoggiando in rete dopo la traversa colpita da Ceccaroni. Come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, sembra il momento decisivo per i rosanero.

Ma la Juve Stabia non si arrende e reagisce. Gli ospiti trovano il pareggio con Mosti, che firma il definitivo 2-2, riportando la gara in equilibrio e spegnendo definitivamente le speranze del Palermo.

Nel finale non succede più nulla di decisivo: il pari resta e pesa come una sentenza. E come ribadisce Luigi Butera su Tuttosport, per i rosanero è il segnale che il sogno promozione diretta può ormai considerarsi svanito.