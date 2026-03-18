Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7)

Il Palermo si ferma ancora e dice addio, probabilmente in modo definitivo, alla promozione diretta. Il 2-2 contro la Juve Stabia al Barbera lascia più rimpianti che certezze, come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, evidenziando come con sette partite ancora da giocare il distacco sia ormai difficilmente colmabile.

Una frenata pesante per i rosanero, fermati da una Juve Stabia coraggiosa e ben organizzata. Luigi Butera, sulle pagine di Tuttosport, racconta di una squadra ospite viva, capace di giocare con personalità e di strappare un pareggio meritato per quanto visto nei novanta minuti.


Il Palermo parte forte, ma si spegne presto. Il pressing iniziale non produce effetti concreti e la Juve Stabia prende progressivamente il controllo del gioco. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, i campani si muovono con ordine, costruiscono dal basso e non sprecano mai il possesso.

Il vantaggio ospite arriva in modo quasi naturale: al 9’, azione manovrata, Okoro viene lanciato e si procura il rigore sull’uscita di Joronen. Dopo il check del Var, Leone trasforma e porta avanti la Juve Stabia. Uno choc per il Palermo, che fatica a reagire.

Intorno alla mezz’ora Inzaghi prova a cambiare, arretrando Palumbo e passando al 3-5-2. La squadra guadagna equilibrio e campo, ma crea poco: l’occasione più nitida arriva con Segre, che di testa colpisce la traversa su assist dello stesso Palumbo.

Nella ripresa arriva la svolta tattica. Inzaghi si gioca il tutto per tutto con un assetto offensivo, inserendo Le Douaron e Rui Modesto e passando al 4-2-4. Le mosse funzionano subito: nel giro di cinque minuti il Palermo ribalta la partita.

Prima Pohjanpalo segna su rigore, assegnato dopo revisione Var per fallo di Confente su Bani, poi lo stesso difensore firma il sorpasso appoggiando in rete dopo la traversa colpita da Ceccaroni. Come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, sembra il momento decisivo per i rosanero.

Ma la Juve Stabia non si arrende e reagisce. Gli ospiti trovano il pareggio con Mosti, che firma il definitivo 2-2, riportando la gara in equilibrio e spegnendo definitivamente le speranze del Palermo.

Nel finale non succede più nulla di decisivo: il pari resta e pesa come una sentenza. E come ribadisce Luigi Butera su Tuttosport, per i rosanero è il segnale che il sogno promozione diretta può ormai considerarsi svanito.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (90)

Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45)

Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (118)

Gazzetta dello Sport: “Mosti top. Le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (78)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, altra frenata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 074909

Streaming pirata, rete internazionale nel mirino: coinvolto anche un palermitano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (55)

Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12)

Giornale di Sicilia: “Le Vespe pungono: è pari. Questo Palermo non è da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (112)

Palermo-Juve Stabia 2-2: gol, emozioni e rimpianti al Barbera. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113)

Serie B, 31ª giornata: Venezia in fuga, Palermo frena. Oggi altre sfide decisive

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, frenata che pesa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (88)

Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (90)

Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45)

Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7)

Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Arbitri, Gravina annuncia la riforma: «Errore zero impossibile, serve più serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026