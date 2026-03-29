Abbagnato: «Balzaretti è la mia certezza. A giugno torniamo a Palermo. Leotta? Si scherzava»

Tra carriera, famiglia e vita privata, Eleonora Abbagnato si racconta senza filtri, lasciando spazio anche a un passaggio che intreccia affetti e ironia. Nell’intervista concessa a Irene Carmina per la Repubblica Palermo, l’étoile e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma ha parlato del suo rapporto con il marito Federico Balzaretti e del siparietto mediatico legato a Diletta Leotta.

Un legame solido, costruito nel tempo e lontano dai riflettori: «Verso il lavoro. E poi verso i miei figli». Ma soprattutto verso la famiglia, cuore della sua vita quotidiana. Un equilibrio che passa anche da Balzaretti, ex calciatore e figura centrale nel suo percorso personale, come emerge nel racconto a Irene Carmina per la Repubblica Palermo.





Abbagnato non si sottrae quando il discorso tocca la sfera privata, tra gelosia e ironia: «Focosa sì, gelosa anche. Però con gli anni un po’ meno». Poi la battuta sul caso Leotta, che aveva fatto discutere: «Ma no, si scherzava». Una frase che, come sottolineato da Irene Carmina per la Repubblica Palermo, ridimensiona ogni possibile polemica, riportando il tutto su un piano leggero.

Il legame con Balzaretti resta centrale anche nei progetti futuri. A giugno la coppia celebrerà i 15 anni di matrimonio alle Terrazze di Mondello, lo stesso luogo delle nozze: «Se un luogo ti ha portato fortuna, perché cambiarlo?». Un ritorno simbolico alle origini, che unisce amore e memoria, come evidenziato ancora da Irene Carmina per la Repubblica Palermo.

Nel racconto emerge anche il rapporto profondo con Palermo, città che resta un punto fermo nella vita dell’étoile: «Palermo è casa». Un legame che si riflette nella scelta di tornare proprio lì per un momento così importante.

Tra disciplina, famiglia e carriera, Abbagnato mostra ancora una volta la sua determinazione: «L’invidia? Ne ho fatto la mia forza. Non mi ferma nessuno»