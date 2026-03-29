Giornale di Sicilia: “Palermo, sei finali per la A: scontri diretti tabù e calendario decisivo”

Il Palermo si gioca tutto nelle ultime sei giornate. Diciotto punti ancora a disposizione, un margine ridotto e la necessità di non sbagliare più. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero dovranno spingere al massimo e allo stesso tempo sperare in qualche passo falso delle rivali per centrare la promozione diretta. In alternativa restano i playoff, già matematicamente conquistati, ma con l’obiettivo di chiudere nella posizione migliore possibile.

Il vero nodo riguarda gli scontri diretti, finora autentico tallone d’Achille della squadra di Inzaghi. Il bilancio contro le squadre di vertice è preoccupante: appena 6 punti in 10 partite, tutti frutto di pareggi. Un dato che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, pesa soprattutto in ottica playoff, dove il livello si alzerà inevitabilmente.





Ben diverso il rendimento contro le squadre dalla nona posizione in giù. In questo caso il Palermo ha costruito gran parte della propria classifica, conquistando 55 punti su 66 disponibili e mantenendo un percorso netto al Barbera: undici vittorie su undici. Numeri che, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, testimoniano la solidità della squadra contro avversari sulla carta meno attrezzati.

Nel prossimo turno i rosanero avranno un’opportunità importante, anche in chiave classifica. Il Monza sarà impegnato sul campo del Catanzaro, mentre il Frosinone ospiterà il Padova e il Venezia affronterà in casa la Juve Stabia. Una giornata che potrebbe già ridisegnare gli equilibri al vertice.

Il momento chiave arriverà però alla 34ª giornata, quando il Palermo farà visita al Frosinone in uno scontro diretto pesantissimo. Una sfida che vale molto più dei tre punti, anche per il peso storico che porta con sé. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni rosanero.

Il calendario non concede tregua: subito dopo ci sarà il Cesena al Barbera, squadra in piena corsa playoff, prima della trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana. Il penultimo turno vedrà il Palermo ancora in casa contro il Catanzaro, mentre l’ultima giornata proporrà lo scontro diretto in laguna contro il Venezia, potenzialmente decisivo per la promozione.

Tutto è ancora aperto. In una Serie B dove tra zona playoff e retrocessione ci sono appena pochi punti di differenza, ogni partita può cambiare il destino. Come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, serviranno continuità, solidità mentale e soprattutto un cambio di passo negli scontri diretti per trasformare il sogno in realtà.