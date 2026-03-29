Giornale di Sicilia: “Palermo, sei finali per la A: scontri diretti tabù e calendario decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45) ceccaroni augello segre

Il Palermo si gioca tutto nelle ultime sei giornate. Diciotto punti ancora a disposizione, un margine ridotto e la necessità di non sbagliare più. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero dovranno spingere al massimo e allo stesso tempo sperare in qualche passo falso delle rivali per centrare la promozione diretta. In alternativa restano i playoff, già matematicamente conquistati, ma con l’obiettivo di chiudere nella posizione migliore possibile.

Il vero nodo riguarda gli scontri diretti, finora autentico tallone d’Achille della squadra di Inzaghi. Il bilancio contro le squadre di vertice è preoccupante: appena 6 punti in 10 partite, tutti frutto di pareggi. Un dato che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, pesa soprattutto in ottica playoff, dove il livello si alzerà inevitabilmente.


Ben diverso il rendimento contro le squadre dalla nona posizione in giù. In questo caso il Palermo ha costruito gran parte della propria classifica, conquistando 55 punti su 66 disponibili e mantenendo un percorso netto al Barbera: undici vittorie su undici. Numeri che, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, testimoniano la solidità della squadra contro avversari sulla carta meno attrezzati.

Nel prossimo turno i rosanero avranno un’opportunità importante, anche in chiave classifica. Il Monza sarà impegnato sul campo del Catanzaro, mentre il Frosinone ospiterà il Padova e il Venezia affronterà in casa la Juve Stabia. Una giornata che potrebbe già ridisegnare gli equilibri al vertice.

Il momento chiave arriverà però alla 34ª giornata, quando il Palermo farà visita al Frosinone in uno scontro diretto pesantissimo. Una sfida che vale molto più dei tre punti, anche per il peso storico che porta con sé. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà uno spartiacque fondamentale per le ambizioni rosanero.

Il calendario non concede tregua: subito dopo ci sarà il Cesena al Barbera, squadra in piena corsa playoff, prima della trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana. Il penultimo turno vedrà il Palermo ancora in casa contro il Catanzaro, mentre l’ultima giornata proporrà lo scontro diretto in laguna contro il Venezia, potenzialmente decisivo per la promozione.

Tutto è ancora aperto. In una Serie B dove tra zona playoff e retrocessione ci sono appena pochi punti di differenza, ogni partita può cambiare il destino. Come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, serviranno continuità, solidità mentale e soprattutto un cambio di passo negli scontri diretti per trasformare il sogno in realtà.

Altre notizie

Eleonora-Abbagnato

Abbagnato: «Balzaretti è la mia certezza. A giugno torniamo a Palermo. Leotta? Si scherzava»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Osti si racconta: «Palermo è amore puro. Le mie figlie la amano, il futuro? Lo decidono i risultati. Sogno la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Osti: «Il calcio di ieri era più romantico. Oggi è diverso, non peggiore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (121) osti pohjanpalo

Osti si racconta: «Alla Juve non ero da Juve. Contro Maradona davo tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
castori-con-direttore-sportivo-giannitti

Giannitti: «Palermo e Monza si giocheranno la A ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
9b114901a8

Corriere dello Sport: “Frosinone adesso la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
ballardini avellino

Corriere dello Sport: “Ballardini sfida il Palermo da ex e prepara la sorpresa di Pasqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (64) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo ibrido, Inzaghi cambia pelle: tra 3-4-2-1 e 4-2-3-1 per il rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
file1 - 2026-03-28T160944.426

Athletic Club Palermo-Reggina, Ferraro avverte alla vigilia: «Ora ogni punto vale doppio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
dimarco

Italia, Dimarco verso la Bosnia: «Ci aspettiamo un ambiente caldo, affrontiamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
Screenshot 2026-03-28 112353

Lupo: «Palermo forte ma presuntuoso. L’Avellino può approfittarne»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
palermo empoli 3-2 (119) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, i quattro protagonisti della volata: Pohjanpalo guida il Palermo verso il sogno A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (45) ceccaroni augello segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, sei finali per la A: scontri diretti tabù e calendario decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Eleonora-Abbagnato

Abbagnato: «Balzaretti è la mia certezza. A giugno torniamo a Palermo. Leotta? Si scherzava»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Osti si racconta: «Palermo è amore puro. Le mie figlie la amano, il futuro? Lo decidono i risultati. Sogno la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Osti: «Il calcio di ieri era più romantico. Oggi è diverso, non peggiore»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (121) osti pohjanpalo

Osti si racconta: «Alla Juve non ero da Juve. Contro Maradona davo tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026