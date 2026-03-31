Repubblica Palermo: “Grand Stand Arena, stop al progetto: Lagalla frena sulla struttura”

La Grand Stand Arena non arriverà a Palermo, almeno per il momento. Come racconta Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, il progetto della struttura modulare da oltre 6mila posti è stato messo in stand by dall’amministrazione comunale. Claudia Brunetto, nel suo approfondimento su la Repubblica Palermo, evidenzia come la decisione sia legata a valutazioni economiche e politiche. Un tema che Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo sviluppa analizzando le criticità emerse negli ultimi mesi. E ancora, come sottolinea Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, il progetto è finito al centro di polemiche e dubbi.

A chiarire la posizione è stato il sindaco Roberto Lagalla: «L’abbiamo temporaneamente messa in stand by per una serie di motivazioni. Una è verificare se serviranno altre risorse per completare i lavori di Borgo Nuovo, inoltre attendiamo anche la rimodulazione dei fondi del Pon Metro».





Il progetto, dal valore di 6,4 milioni di euro, avrebbe dovuto sorgere in un’area adiacente alla piscina comunale, nei pressi della Favorita, con l’obiettivo di ospitare eventi sportivi e culturali. Tuttavia, come evidenzia Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, fin dall’inizio non sono mancate perplessità, soprattutto da parte dell’opposizione.

Il consigliere comunale Carmelo Miceli ha sollevato diversi dubbi sull’operazione: «Ci sono elementi che il Comune avrebbe dovuto considerare e che invece sono stati ignorati. Se il progetto è stato accantonato, significa che le criticità non erano infondate».

Tra i principali ostacoli, anche il parere negativo della Soprintendenza ai Beni culturali, che ha bocciato l’area individuata perché sottoposta a vincoli paesaggistici e monumentali. Inoltre, come sottolinea Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, sono emersi interrogativi sulla convenienza economica dell’operazione e sulla vetustà della struttura.

Ulteriori dubbi riguardano anche la gestione e il futuro dell’impianto, che secondo alcune valutazioni avrebbe potuto comportare costi aggiuntivi rispetto a una nuova costruzione. Questioni che, come ribadisce Claudia Brunetto su la Repubblica Palermo, hanno contribuito a rallentare l’iter fino allo stop temporaneo.

Al momento, dunque, il progetto resta sospeso. Troppe incognite, tra aspetti tecnici, economici e politici, che hanno spinto l’amministrazione a prendere tempo prima di eventuali decisioni definitive.