Gazzetta dello Sport: “Toni carica l’Italia: «Mondiale obbligatorio, Kean decisivo. Dzeko? Attenzione massima»”

«Non sarà una partita facile, ma dobbiamo fare l’Italia». Luca Toni suona la carica in vista della sfida decisiva contro la Bosnia. Come racconta Andrea Ramazzotti, inviato a Zenica, sulla Gazzetta dello Sport, l’ex campione del mondo 2006 conosce bene il peso di certe notti e invita gli azzurri a interrompere il digiuno mondiale. La Gazzetta dello Sport, nel pezzo firmato da Andrea Ramazzotti, riporta le parole di Toni con un messaggio chiaro: dopo due esclusioni, partecipare al Mondiale deve tornare la normalità.

Andrea Ramazzotti, dalla Bosnia per la Gazzetta dello Sport, sottolinea come Toni sia consapevole della pressione: «Quando indossi la maglia dell’Italia rappresenti una delle nazionali più importanti al mondo ed è normale che ci sia pressione. L’importante è non farsi travolgere e pensare al campo». La Gazzetta dello Sport evidenzia come l’ex attaccante inviti a trasformare la tensione in energia positiva.





Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Andrea Ramazzotti, Toni ha piena fiducia in Gattuso, suo compagno nel trionfo del 2006: «Era uno dei più agitati, ma adesso è il capo branco. Sentirà la pressione, ma cercherà di trasmettere calma». Un passaggio chiave che Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport interpreta come segnale della leadership emotiva del ct.

Sul piano tecnico, la Gazzetta dello Sport, attraverso Andrea Ramazzotti, mette in evidenza i singoli: «Kean mi piace, lo vedo in crescita ed è giusto puntare su di lui». Toni promuove anche Retegui, pur con qualche osservazione: «Per un centravanti è importante avere occasioni e lui le ha avute. Sa come si fa gol». Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport riporta inoltre l’apprezzamento per Pio Esposito: «Può essere utile sia a partita in corso sia dall’inizio. È in forma e può darci una mano».

Non manca un riferimento a Raspadori, descritto dalla Gazzetta dello Sport e da Andrea Ramazzotti come un’arma diversa: «Può creare superiorità numerica con il dribbling». E poi l’avvertimento principale: «Dzeko è un leader, un bomber di esperienza. Dovremo marcarlo con attenzione». La Gazzetta dello Sport, nel contributo di Andrea Ramazzotti, sottolinea come Toni richiami l’attenzione sull’aspetto mentale oltre che fisico.

Infine, il messaggio più forte. Come evidenzia ancora Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, Toni chiude con un appello diretto: «Vestire la maglia dell’Italia è magico e farlo al Mondiale lo è ancora di più. Non possiamo saltarlo ancora. Forza azzurri, potete farcela». Un invito chiaro a non fallire l’obiettivo minimo: esserci.