Gazzetta dello Sport: “Toni carica l’Italia: «Mondiale obbligatorio, Kean decisivo. Dzeko? Attenzione massima»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
palermo pescara 5-0 (50) toni brienza migliaccio berti

«Non sarà una partita facile, ma dobbiamo fare l’Italia». Luca Toni suona la carica in vista della sfida decisiva contro la Bosnia. Come racconta Andrea Ramazzotti, inviato a Zenica, sulla Gazzetta dello Sport, l’ex campione del mondo 2006 conosce bene il peso di certe notti e invita gli azzurri a interrompere il digiuno mondiale. La Gazzetta dello Sport, nel pezzo firmato da Andrea Ramazzotti, riporta le parole di Toni con un messaggio chiaro: dopo due esclusioni, partecipare al Mondiale deve tornare la normalità.

Andrea Ramazzotti, dalla Bosnia per la Gazzetta dello Sport, sottolinea come Toni sia consapevole della pressione: «Quando indossi la maglia dell’Italia rappresenti una delle nazionali più importanti al mondo ed è normale che ci sia pressione. L’importante è non farsi travolgere e pensare al campo». La Gazzetta dello Sport evidenzia come l’ex attaccante inviti a trasformare la tensione in energia positiva.


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Andrea Ramazzotti, Toni ha piena fiducia in Gattuso, suo compagno nel trionfo del 2006: «Era uno dei più agitati, ma adesso è il capo branco. Sentirà la pressione, ma cercherà di trasmettere calma». Un passaggio chiave che Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport interpreta come segnale della leadership emotiva del ct.

Sul piano tecnico, la Gazzetta dello Sport, attraverso Andrea Ramazzotti, mette in evidenza i singoli: «Kean mi piace, lo vedo in crescita ed è giusto puntare su di lui». Toni promuove anche Retegui, pur con qualche osservazione: «Per un centravanti è importante avere occasioni e lui le ha avute. Sa come si fa gol». Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport riporta inoltre l’apprezzamento per Pio Esposito: «Può essere utile sia a partita in corso sia dall’inizio. È in forma e può darci una mano».

Non manca un riferimento a Raspadori, descritto dalla Gazzetta dello Sport e da Andrea Ramazzotti come un’arma diversa: «Può creare superiorità numerica con il dribbling». E poi l’avvertimento principale: «Dzeko è un leader, un bomber di esperienza. Dovremo marcarlo con attenzione». La Gazzetta dello Sport, nel contributo di Andrea Ramazzotti, sottolinea come Toni richiami l’attenzione sull’aspetto mentale oltre che fisico.

Infine, il messaggio più forte. Come evidenzia ancora Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, Toni chiude con un appello diretto: «Vestire la maglia dell’Italia è magico e farlo al Mondiale lo è ancora di più. Non possiamo saltarlo ancora. Forza azzurri, potete farcela». Un invito chiaro a non fallire l’obiettivo minimo: esserci.

Altre notizie

14751789c330c1e8bde7caef60cd6d9e-85273-oooz0000

Il Mattino: “Paradisi: «Ballardini pragmatico, a Palermo servirà testa e carattere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 085609

Il Mattino: “Avellino, Ballardini torna al Barbera: tra ricordi e sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Stasera Bosnia-Italia. Gravina: «Uniti ce la faremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 074216

Repubblica Palermo: “Grand Stand Arena, stop al progetto: Lagalla frena sulla struttura”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Novellino-compressed1

Giornale di Sicilia: “Palermo-Avellino, Novellino: «Rosa favoriti, ma guai a sottovalutare i biancoverdi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia il cambio modulo: prove di 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (33) diakitè pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo all’esame delle grandi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 071226

Giornale di Sicilia: “Palermo, Abodi spinge sul Barbera: «Fate lo stadio, c’è Euro 2032»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Repubblica: “Nuovo stadio e serie A. Mirri lancia la volata «Non fermiamoci adesso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 062146

Zenica, trappola Mondiale. Stasera Bosnia-Italia: le probabili formazioni e come vederla in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
aa9bd721fd

Corriere dello Sport: “Avellino, Tutino sfida il Palermo: l’ex vuole colpire ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, gol letali da fermo: il piano di Inzaghi vale il 40% delle reti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

14751789c330c1e8bde7caef60cd6d9e-85273-oooz0000

Il Mattino: “Paradisi: «Ballardini pragmatico, a Palermo servirà testa e carattere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 085609

Il Mattino: “Avellino, Ballardini torna al Barbera: tra ricordi e sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Stasera Bosnia-Italia. Gravina: «Uniti ce la faremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
palermo pescara 5-0 (50) toni brienza migliaccio berti

Gazzetta dello Sport: “Toni carica l’Italia: «Mondiale obbligatorio, Kean decisivo. Dzeko? Attenzione massima»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 074216

Repubblica Palermo: “Grand Stand Arena, stop al progetto: Lagalla frena sulla struttura”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026