Stasera Bosnia-Italia. Gravina: «Uniti ce la faremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

«Viviamola insieme, uniamoci, godiamocela». È questo il messaggio lanciato da Gravina alla vigilia della sfida decisiva. Come racconta Elisabetta Esposito, inviata a Zenica, sulla Gazzetta dello Sport, la Federazione ha scelto la strada della compattezza totale per accompagnare la Nazionale in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. La Gazzetta dello Sport, nel pezzo firmato da Elisabetta Esposito, sottolinea come l’obiettivo sia creare un clima di serenità attorno agli azzurri.

Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport racconta la presenza a Coverciano di tutte le componenti del calcio italiano: dirigenti, presidenti di lega e rappresentanti istituzionali. Un segnale forte, evidenziato dalla Gazzetta dello Sport e da Elisabetta Esposito, per dimostrare vicinanza alla squadra in vista di una partita definita da molti «la più importante».


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Elisabetta Esposito, il gruppo federale ha accompagnato gli azzurri nel viaggio verso Zenica: charter fino a Sarajevo, poi trasferimento in pullman e sopralluogo al Bilino Polje. Una presenza insolita, ma voluta per rafforzare il senso di appartenenza. Elisabetta Esposito, nel suo racconto sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia però la scelta precisa di mantenere un profilo basso: niente discorsi ufficiali, nessun brindisi, solo normalità.

La Gazzetta dello Sport, attraverso Elisabetta Esposito, mette in luce anche l’atteggiamento di Gravina, che ha deciso di vivere il ritiro come uno del gruppo, evitando proclami pubblici. Un approccio discreto, fatto di parole sussurrate ai singoli giocatori, come sottolinea Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, per alleggerire la pressione accumulata negli ultimi dodici anni senza Mondiale.

Nonostante il clima di unità, la Gazzetta dello Sport segnala, nel pezzo di Elisabetta Esposito, l’assenza delle famiglie dei calciatori, frenate dal contesto ambientale e dalle condizioni climatiche. Fa eccezione la famiglia di Retegui, presente a Zenica per sostenere Mateo in un momento così importante. Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come questo gesto rappresenti simbolicamente il senso della missione azzurra: esserci, tutti insieme.

Infine, la Gazzetta dello Sport, nel contributo firmato da Elisabetta Esposito, ribadisce il concetto chiave: unità e leggerezza. «Se saremo bravi, la ricompensa sarà straordinaria». Un messaggio chiaro che accompagna l’Italia verso una sfida che vale molto più di una semplice partita.

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