Il Mattino: “Avellino, Ballardini torna al Barbera: tra ricordi e sfida al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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L’Avellino si prepara alla trasferta più carica di significati della stagione. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino, la squadra di Ballardini ha ripreso gli allenamenti al Partenio-Lombardi in vista della sfida contro il Palermo. Marco Ingino, nel suo approfondimento su Il Mattino, evidenzia come la ripresa sia avvenuta a porte aperte, segnale di fiducia e serenità. Un tema che Marco Ingino su Il Mattino sviluppa anche in relazione al recupero degli infortunati. E ancora, come sottolinea Marco Ingino su Il Mattino, cresce l’attesa per il ritorno al “Barbera”.

Ballardini, prima di pianificare il lavoro settimanale, valuterà le condizioni dell’infermeria: attesi i rientri di Palmiero, Fontanarosa, Simic e Sala, mentre resta fuori Reale. Indicazioni positive sono arrivate anche dal test in famiglia, soprattutto per un attacco finalmente al completo.


Tra i più motivati ci sono gli ex rosanero Tutino e Insigne, pronti a vivere una gara speciale, così come Sala. Ma il ritorno più atteso è quello dello stesso Ballardini, che a Palermo ha lasciato un segno importante. Come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino, il tecnico ha vissuto tre esperienze in rosanero, tra successi e rapporti complicati con Zamparini.

Il primo ciclo, nel 2008, fu subito brillante: vittorie contro Roma e Juventus e un campionato chiuso all’ottavo posto con 17 successi. Tuttavia, il finale di stagione e il derby perso col Catania incrinarono i rapporti con la società.

Il secondo capitolo fu ancora più turbolento, tra esoneri lampo e ritorni improvvisi, fino alla definitiva separazione nel gennaio 2016. Ma Ballardini tornò ancora una volta sulla panchina rosanero riuscendo a centrare una salvezza insperata con 11 punti nelle ultime cinque gare.

In totale, 54 panchine con 23 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte. Numeri che raccontano il legame profondo tra il tecnico e Palermo. Come ribadisce Marco Ingino su Il Mattino, a distanza di dieci anni dall’ultima esperienza, il ritorno al “Barbera” sarà carico di emozione.

Una sfida che va oltre i tre punti: tra passato e presente, Ballardini ritrova Palermo in un momento decisivo della stagione.

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