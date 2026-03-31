Il Mattino: “Avellino, Ballardini torna al Barbera: tra ricordi e sfida al Palermo”

L’Avellino si prepara alla trasferta più carica di significati della stagione. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino, la squadra di Ballardini ha ripreso gli allenamenti al Partenio-Lombardi in vista della sfida contro il Palermo. Marco Ingino, nel suo approfondimento su Il Mattino, evidenzia come la ripresa sia avvenuta a porte aperte, segnale di fiducia e serenità. Un tema che Marco Ingino su Il Mattino sviluppa anche in relazione al recupero degli infortunati. E ancora, come sottolinea Marco Ingino su Il Mattino, cresce l’attesa per il ritorno al “Barbera”.

Ballardini, prima di pianificare il lavoro settimanale, valuterà le condizioni dell’infermeria: attesi i rientri di Palmiero, Fontanarosa, Simic e Sala, mentre resta fuori Reale. Indicazioni positive sono arrivate anche dal test in famiglia, soprattutto per un attacco finalmente al completo.





Tra i più motivati ci sono gli ex rosanero Tutino e Insigne, pronti a vivere una gara speciale, così come Sala. Ma il ritorno più atteso è quello dello stesso Ballardini, che a Palermo ha lasciato un segno importante. Come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino, il tecnico ha vissuto tre esperienze in rosanero, tra successi e rapporti complicati con Zamparini.

Il primo ciclo, nel 2008, fu subito brillante: vittorie contro Roma e Juventus e un campionato chiuso all’ottavo posto con 17 successi. Tuttavia, il finale di stagione e il derby perso col Catania incrinarono i rapporti con la società.

Il secondo capitolo fu ancora più turbolento, tra esoneri lampo e ritorni improvvisi, fino alla definitiva separazione nel gennaio 2016. Ma Ballardini tornò ancora una volta sulla panchina rosanero riuscendo a centrare una salvezza insperata con 11 punti nelle ultime cinque gare.

In totale, 54 panchine con 23 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte. Numeri che raccontano il legame profondo tra il tecnico e Palermo. Come ribadisce Marco Ingino su Il Mattino, a distanza di dieci anni dall’ultima esperienza, il ritorno al “Barbera” sarà carico di emozione.

Una sfida che va oltre i tre punti: tra passato e presente, Ballardini ritrova Palermo in un momento decisivo della stagione.