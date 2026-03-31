Giornale di Sicilia: “Palermo-Avellino, Novellino: «Rosa favoriti, ma guai a sottovalutare i biancoverdi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino con la spinta del “Barbera” e con la consapevolezza di giocarsi un passaggio importante della stagione. Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Walter Novellino ha letto così il momento dei rosanero, soffermandosi sul peso della continuità, sulla corsa promozione e sul valore del progetto City Football Group. Nel colloquio firmato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, l’ex tecnico ha indicato il Palermo come una delle squadre ancora pienamente in corsa. Un concetto che Massimiliano Radicini, nel pezzo pubblicato dal Giornale di Sicilia, sviluppa attraverso un botta e risposta fitto sui temi più caldi del finale di campionato. E ancora, nell’intervista raccolta da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, emerge la convinzione che l’ambiente rosanero possa incidere in modo pesante.

Che partita si aspetta tra Palermo e Avellino?
«Penso che Ballardini, che ha allenato anche il Palermo, essendo un ex chiaramente vorrà far bene. L’Avellino si sta riprendendo bene, dopo che ha avuto un po’ di difficoltà. Sarà una partita importante per il Palermo, anche se l’avversario non è da sottovalutare. Io credo che la continuità che sta avendo il Palermo in questo momento possa essere un fattore di vantaggio per i rosanero».


Come legge il rush finale del campionato?
«Credo che il Venezia sia la squadra che ha dato più continuità. Le altre, tra cui Palermo, Monza e Frosinone, sono lì. Nelle ultime partite conta tanto la preparazione fisica e sono convinto che tutte lotteranno fino alla fine».

Quanto può incidere il sostegno dell’ambiente?
«Può essere sicuramente un fattore determinante. Anche per questo aspetto io vedo ancora il Palermo tra le candidate alla promozione diretta».

Che idea si è fatto del modello City Football Group?
«Mi piace molto, perché in una piazza come Palermo ci vuole continuità. Si tratta di una proprietà importantissima e sono convinto che faranno di tutto per poter salire il più presto possibile in Serie A».

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