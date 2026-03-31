Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia il cambio modulo: prove di 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Il Palermo accelera la preparazione in vista del prossimo impegno decisivo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero si sono ritrovati al CFA di Torretta per preparare la sfida contro l’Avellino, in programma domenica alle 19.30. Salvatore Orifici, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia come questo match apra un ciclo di sei partite fondamentali per la stagione. Un passaggio chiave che Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia collega anche alle scelte tattiche di Inzaghi. E ancora, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico sta valutando possibili novità.

Durante la sosta, infatti, il lavoro si è concentrato non solo sulla condizione fisica ma anche sugli aspetti tattici. Inzaghi ha intensificato le prove su nuovi assetti, in particolare sulla difesa a quattro e sul modulo 4-2-3-1, soluzione che potrebbe rappresentare una svolta rispetto al consolidato 3-4-2-1 utilizzato finora.


Un cambio che permetterebbe maggiore equilibrio tra le fasi di gioco e nuove soluzioni offensive, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Come evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le prove continueranno fino alla vigilia del match, con l’obiettivo di trovare la miglior configurazione possibile.

La sfida contro l’Avellino sarà il primo banco di prova di questo finale di stagione, un crocevia fondamentale per le ambizioni del Palermo, chiamato a giocarsi tutto nelle ultime sei gare.

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