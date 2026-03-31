Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo all’esame delle grandi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (33) diakitè pohjanpalo

Il Palermo si aggrappa al suo uomo simbolo per il rush finale. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Joel Pohjanpalo rappresenta l’arma principale dei rosanero nelle ultime sei decisive partite. Alessandro Arena, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, sottolinea come il finlandese rientri dagli impegni con la Nazionale senza sosta. Un aspetto che Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come segnale della sua continuità e affidabilità. E ancora, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero 20 sarà centrale nella corsa finale.

Pohjanpalo torna in città insieme a Joronen dopo aver preso parte alle gare della Finlandia nella Fifa Series. Nella prima ha trovato anche il gol contro la Nuova Zelanda, mentre nella seconda è stato impiegato contro Capo Verde, confermando il suo ruolo di riferimento anche in Nazionale.


In campionato, invece, i numeri parlano chiaro: 21 reti e titolo di capocannoniere praticamente in tasca. Ma l’attaccante punta a superarsi, con l’obiettivo di trascinare il Palermo ancora più in alto. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta però un tabù da sfatare: non ha ancora segnato contro le prime otto della classifica, e nelle ultime sei gare i rosanero affronteranno diverse big.

Il primo ostacolo sarà l’Avellino, già colpito all’andata su rigore. Stavolta l’obiettivo è lasciare il segno anche al “Barbera”, cercando un risultato pieno. Nelle ultime uscite Pohjanpalo ha rallentato leggermente, con una sola rete nelle ultime tre gare, ma la sua capacità di incidere resta fuori discussione.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia anche un altro dato impressionante: con 30 gol in 48 partite è già tra i migliori marcatori della storia rosanero e punta a scalare ulteriormente la classifica. La sua media realizzativa è straordinaria, una rete ogni 139 minuti, la migliore tra i bomber del club con almeno 20 gol.

Ma il dato più significativo è la continuità: Pohjanpalo ha giocato tutte le partite di Serie B dal primo minuto, diventando il punto fermo della squadra di Inzaghi. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sua presenza costante e la capacità di colpire anche nei momenti più complicati lo rendono imprescindibile.

A Padova è stato sostituito per esigenze tattiche legate all’inferiorità numerica, ma nelle prossime sfide il Palermo tornerà ad affidarsi alla sua “miniera d’oro”. Perché nel finale di stagione, ogni gol può valere una promozione.

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