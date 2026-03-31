Giornale di Sicilia: “Palermo, Abodi spinge sul Barbera: «Fate lo stadio, c’è Euro 2032»”

Il futuro del “Barbera” torna al centro del dibattito, tra ambizioni europee e investimenti strutturali. Come racconta Anna Cane sul Giornale di Sicilia, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha ribadito la necessità di accelerare il percorso di riqualificazione dell’impianto rosanero. Anna Cane, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia come il tema sia stato affrontato durante la visita a Borgo Nuovo. Un passaggio che Anna Cane sul Giornale di Sicilia collega sia al progetto stadio sia alle iniziative sociali sul territorio. E ancora, come sottolinea Anna Cane sul Giornale di Sicilia, il governo è pronto a sostenere il percorso.

«Serve un incontro per capire qual è la tabella di marcia, la situazione all’interno del Consiglio comunale e il rapporto con la Regione», ha dichiarato Abodi, chiarendo la necessità di un confronto istituzionale. Il ministro ha poi aggiunto: «Mi sembra che la proprietà del Palermo calcio abbia voglia di investire e quindi migliorare anche quella grande infrastruttura che rappresenta un elemento primario della città».





Un progetto ambizioso, che richiederebbe un investimento stimato intorno ai 128 milioni di euro, con l’obiettivo di trasformare il “Barbera” in uno stadio moderno e multifunzionale, dotato di nuovi servizi e skybox. Come evidenzia Anna Cane sul Giornale di Sicilia, l’inizio dei lavori principali è previsto per gennaio 2027, passaggio fondamentale in vista della candidatura agli Europei del 2032.

Abodi ha ribadito anche il ruolo dello Stato: «Noi faremo la nostra parte per tutte quelle realtà che in questa prima fase concorrono ad Euro 2032. E come in tutte le competizioni vincono i migliori». Parole che rafforzano l’idea di una corsa a più livelli per ottenere un posto tra le città ospitanti.

La giornata del ministro non si è limitata al tema infrastrutturale. Come racconta Anna Cane sul Giornale di Sicilia, grande spazio è stato dedicato anche all’incontro con gli studenti di Borgo Nuovo, protagonisti dell’iniziativa “Lo sport unisce” all’interno del progetto “Insieme per il Nuovo Borgo”.

Accolto con entusiasmo alla Scuola Media Statale Gregorio Russo, Abodi ha condiviso la scena con il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Palermo Dario Mirri e i calciatori Giacomo Corona e Gaia Bruno. Tra cori, musica e momenti di partecipazione, l’area scolastica si è trasformata simbolicamente in una curva del “Barbera”.

Come sottolinea Anna Cane sul Giornale di Sicilia, i ragazzi hanno anche posto domande concrete, chiedendo al sindaco interventi sulla palestra della scuola. Lagalla ha immediatamente disposto un sopralluogo tecnico, annunciando: «Abbiamo aperto 57 palestre nelle scuole finora e anche la vostra a breve sarà aperta il pomeriggio».

Una giornata che ha unito sport, istituzioni e territorio, confermando il doppio binario su cui si muove il Palermo: da una parte il sogno europeo del nuovo stadio, dall’altra l’impegno sociale nei quartieri.