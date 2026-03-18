Streaming pirata, rete internazionale nel mirino: coinvolto anche un palermitano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 074909

Un sistema illecito capace di generare milioni di euro al mese e di diffondere contenuti sportivi e televisivi su scala globale: è questo il quadro che emerge dall’inchiesta della Procura di Catania. Come racconta Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, tra i 31 indagati figura anche un giovane residente ad Altofonte, ritenuto uno dei tasselli siciliani di un’organizzazione transnazionale. Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia ricostruisce un’indagine che parte dalla provincia palermitana e si estende fino ai server nascosti nei Paesi Bassi.

Secondo quanto riportato da Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, il sistema si basava sulla captazione illegale dei segnali di piattaforme come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime Video, Netflix, Paramount+ e Disney+, successivamente rivenduti tramite abbonamenti pirata a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali. Un meccanismo che, come sottolinea ancora Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, consentiva agli utenti di accedere a eventi sportivi, film e serie tv senza sostenere i costi dei servizi regolari.


«Una vera e propria azienda criminale», viene descritta così la struttura nell’analisi del Giornale di Sicilia firmata da Davide Ferrara. Al vertice ci sarebbe un gruppo con base nei Paesi Bassi, noto come Nxt-Zapx, incaricato di fornire tecnologia, pannelli di gestione e supporto tecnico. Sotto, una rete articolata di collaboratori distribuiti tra Europa e altri Paesi, coordinati attraverso chat riservate, spesso su Telegram.

Il ruolo dell’indagato siciliano, come evidenzia Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, sarebbe legato a contatti con membri dell’organizzazione tramite strumenti digitali e piattaforme di pagamento online. In particolare, gli inquirenti fanno riferimento a transazioni effettuate tramite un account Binance collegato all’imputato, con movimenti verso altri soggetti ritenuti parte della rete.

Le indagini hanno portato anche a una perquisizione nell’abitazione di Altofonte. Come riporta Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia, sono stati sequestrati dispositivi elettronici, account legati alle piattaforme IPTV, un wallet di criptovalute e circa 10 mila euro in contanti. Tuttavia, il tribunale del Riesame ha parzialmente accolto il ricorso della difesa, disponendo la restituzione dello smartphone ritenuto non essenziale ai fini investigativi.

«Il quadro accusatorio si basa su indizi generici», è la linea difensiva riportata dal Giornale di Sicilia nell’articolo di Davide Ferrara, che contesta l’assenza di prove concrete di un coinvolgimento stabile nell’organizzazione. Intanto, la Procura di Catania prosegue nel lavoro di ricostruzione dei ruoli e dei flussi economici, in un’indagine che continua ad allargarsi su scala internazionale.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (90)

Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45)

Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7)

Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (118)

Gazzetta dello Sport: “Mosti top. Le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (78)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, altra frenata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (55)

Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12)

Giornale di Sicilia: “Le Vespe pungono: è pari. Questo Palermo non è da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (112)

Palermo-Juve Stabia 2-2: gol, emozioni e rimpianti al Barbera. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113)

Serie B, 31ª giornata: Venezia in fuga, Palermo frena. Oggi altre sfide decisive

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, frenata che pesa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (88)

Corriere dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (90)

Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45)

Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7)

Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Arbitri, Gravina annuncia la riforma: «Errore zero impossibile, serve più serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026