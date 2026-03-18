Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Il pareggio contro la Juve Stabia lascia in eredità anche giudizi contrastanti in casa Palermo. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la prestazione dei rosanero è stata altalenante, con alcuni elementi decisivi e altri sotto tono nei momenti chiave del match.

Tra i più in difficoltà c’è Joronen, valutato 5: secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, pesa sia l’episodio del rigore sia il gol subito sul primo palo, anche se nel finale si riscatta con un intervento su Cacciamani. Non convince nemmeno Bereszynski (5), mai realmente solido e sostituito all’intervallo.





In mezzo al campo delude Blin (5), ancora lontano dalla migliore condizione, mentre Segre (6) cresce alla distanza dopo un avvio complicato. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è proprio il cambio modulo a dare nuova linfa al centrocampo rosanero.

Tra i migliori spiccano Bani (6,5), decisivo tra rigore procurato e gol, e Pohjanpalo (6,5), freddo dal dischetto e più incisivo nella ripresa. Ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia mette in evidenza anche la prova generosa di Augello (6,5) e la duttilità di Palumbo (6,5), protagonista in più ruoli.

Nel complesso, secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il Palermo paga ancora una volta errori individuali e cali di attenzione nei momenti decisivi, nonostante una reazione importante nella ripresa.

PALERMO

Joronen 5

Bereszynski 5

Le Douaron 5,5

Bani 6,5

Ceccaroni 5,5 (Magnani sv)

Pierozzi 6 (Vasic sv)

Blin 5

Rui Modesto 6,5

Segre 6 (Gomes sv)

Augello 6,5

Palumbo 6,5

Johnsen 5,5

Pohjanpalo 6,5

Allenatore Inzaghi 6

Arbitro:

Dionisi 5