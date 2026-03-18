Giornale di Sicilia: “Le Vespe pungono: è pari. Questo Palermo non è da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (12)

Il Palermo si ferma al Barbera e manca una chance pesantissima per accorciare sul Monza. Il 2-2 contro la Juve Stabia, come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, lascia i rosanero a -6 dai brianzoli, nonostante il passo falso di questi ultimi contro la Reggiana.

Una frenata che pesa, perché – come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia – con sole sette partite da giocare e due scontri diretti in trasferta, la rincorsa alla promozione diretta diventa sempre più complicata. L’obiettivo, a questo punto, sembra spostarsi sul consolidamento del terzo posto.


La gara si inserisce nella lunga lista dei rimpianti stagionali. Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, è una pagina che richiama quelle già viste contro Mantova, Avellino, Modena e Sampdoria: partite in cui il Palermo non è riuscito a capitalizzare le occasioni.

Il primo tempo è stato complicato. Il piano partita di Inzaghi non ha funzionato, con la Juve Stabia capace di dominare a centrocampo grazie al sistema di gioco di Abate. Blin e Segre sono andati in difficoltà contro i movimenti di Mosti, Pierobon e Torrasi, che hanno aperto spazi pericolosi sulla trequarti. Da uno di questi nasce il vantaggio ospite: errore difensivo, contatto tra Okoro e Joronen e rigore trasformato da Leone.

Solo dopo la mezz’ora il Palermo ha provato a reagire, arretrando Palumbo per dare maggiore equilibrio. Il miglioramento si è visto, ma senza incidere davvero: la traversa di Segre resta l’unico vero squillo di un primo tempo chiuso tra i fischi del Barbera.

Nella ripresa Inzaghi cambia tutto. Passa a un assetto offensivo, quasi un 4-2-4, inserendo uomini e peso davanti. La svolta arriva nel giro di pochi minuti: prima il rigore conquistato da Bani e trasformato da Pohjanpalo, poi il gol dello stesso difensore sugli sviluppi di un corner.

Il Palermo sembra avere la partita in mano, ma non la chiude. E come sottolinea ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, proprio nel momento migliore arriva il nuovo colpo di scena: la Juve Stabia trova il pareggio con Mosti, su assist di Cacciamani, gelando i 23 mila del Barbera.

Nel finale i rosanero provano a spingere con orgoglio, ma senza lucidità. Solo mischie, angoli e tentativi confusi, senza la zampata decisiva. Il risultato finale, conclude Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è la fotografia perfetta di una stagione in cui alle reazioni non è quasi mai seguita la continuità.

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