Settore giovanile e femminile, il programma del weekend rosanero

PALERMO – La società rosanero ha reso noto il calendario delle prossime gare che vedranno impegnate le formazioni del Settore Giovanile e Femminile.

Prima squadra femminile

Le ragazze del Palermo Women scenderanno in campo domenica 28 settembre alle ore 15.30 sul terreno dello stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala per affrontare la Virtus Femminile Marsala nella 2ª giornata del girone 1 di Coppa Italia Serie C.

Primavera

Impegno in trasferta anche per la formazione Primavera, attesa sabato 27 settembre alle ore 11.00 al Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno per la sfida con l’Ascoli, valida per la 3ª giornata del campionato Primavera 2 – Girone B.

Under 17

Turno di riposo per l’Under 17 maschile.

Under 16 e Under 15

Doppio confronto con il Napoli al Complesso Kennedy: l’Under 15 sarà di scena domenica 28 settembre alle ore 11.00, mentre l’Under 16 scenderà in campo lo stesso giorno alle ore 13.30. Entrambe le partite sono valide per la 3ª giornata dei rispettivi campionati nazionali Serie A e B – Girone C.