Il Resto del Carlino: “Cesena-Palermo, Ultras in protesta”

CESENA – Cambiano i tempi e, con sempre maggiore frequenza, la vendita dei biglietti nei settori ospiti degli stadi italiani viene legata al possesso della fidelity card. Dopo le restrizioni imposte in occasione di Venezia-Cesena, è arrivata una nuova conferma in vista della sfida di sabato all’Orogel Stadium Dino Manuzzi tra Cesena e Palermo. Come riporta Il Resto del Carlino, ai tifosi rosanero sono state imposte limitazioni nonostante i rapporti di amicizia storici tra le due tifoserie.

Una decisione che ha generato forti polemiche. I gruppi ultras della Curva Mare, citati da Il Resto del Carlino, hanno annunciato una protesta simbolica: resteranno in silenzio per i primi trenta minuti della partita, per poi intonare cori di contestazione contro il provvedimento.

Il tema, ricorda ancora Il Resto del Carlino, è d’attualità da tempo. Già dalla scorsa stagione, infatti, il Centro Coordinamento Club aveva promosso un incontro proprio a Cesena, coinvolgendo tifoserie di tutta Italia per organizzare un fronte comune.

Anche i ricorsi presentati al TAR non hanno modificato il quadro. Le richieste sono sempre state respinte e, conclude Il Resto del Carlino, la protesta di sabato rappresenterà l’ennesima manifestazione di dissenso verso misure considerate troppo restrittive dal mondo ultras.