Paracadute, il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi: vince la Lega Serie B

Si è concluso al Collegio di Garanzia del Coni il caso che ha visto opposti Monza e Venezia (con l’Empoli costituitosi in un secondo momento) alla Lega Serie B per la questione del paracadute. Le società contestavano la distribuzione di una parte del fondo anche alle altre squadre, come stabilito dal codice di Autoregolamentazione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’udienza si è schierata anche la Lega Serie A a fianco dei club ricorrenti, ma la decisione finale ha ribaltato le loro aspettative. Il Collegio, infatti, ha rigettato il ricorso del Monza e dichiarato inammissibili sia l’intervento dell’Empoli sia il ricorso del Venezia.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il pronunciamento dà pienamente ragione alla Lega Serie B, confermando la validità delle norme sull’uso e la redistribuzione del paracadute.

Una decisione che, secondo la Gazzetta dello Sport, rafforza la posizione della Lega guidata da Mauro Balata e rappresenta un precedente importante in materia di diritti economici tra società di A e B.

Con questo esito – conclude la Gazzetta dello Sport – si chiude una vicenda che aveva generato tensioni tra i club, consolidando la linea difesa dalla Serie B.