Serie C: Messina-Catania in chiaro su Telecolor

Il derby siciliano tra Messina e Catania, in programma domenica 16 marzo alle 19:30 allo stadio San Filippo-Franco Scoglio, sarà trasmesso gratuitamente in diretta su Telecolor.

L’emittente garantirà la visione in chiaro e integrale dell’incontro per tutta la Sicilia sul canale 11 del digitale terrestre (no streaming). Come di consueto, sarà offerta una versione speciale di ‘Diretta Stadio’, con ben quattro ore di trasmissione: dalle 18:30 inizierà la presentazione del match, seguita dalla telecronaca live e dalle interviste post-gara.