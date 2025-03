Dossena punge la Samp: «Dal Palermo solo schiaffi sulla sinistra, nessuno è intervenuto»

Durante la trasmissione Il Derby del Lunedì su Telenord, il giornalista ed ex calciatore Beppe Dossena ha analizzato la partita tra Sampdoria e Palermo, soffermandosi su alcune lacune tattiche evidenziate dalla squadra blucerchiata.

In particolare, Dossena ha puntato il dito contro lo staff di Leonardo Semplici, reo di non aver trovato soluzioni alle difficoltà della Samp sulla corsia di sinistra:

«Nulla contro Semplici, ma pur parlando ripetutamente con diversi membri dello staff, nessuno di loro si è accorto che la Samp sulla fascia sinistra prendeva continuamente schiaffi dal Palermo? E il due contro uno sul calcio d’angolo? Certo, ci sono anche e soprattutto responsabilità dei calciatori, ma visto che oggi sono in tanti in panchina, qualcuno doveva intervenire e richiamare l’attenzione. I dettagli, le sfumature in queste situazioni fanno la differenza».