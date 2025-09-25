Serie C, l’ex Palermo Lupo lascia Cosenza

La notizia era nell’aria da tempo, ora c’è anche l’ufficialità: Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio. La rescissione è arrivata subito dopo la vittoria per 4-1 contro il Giugliano, certificando una separazione che pareva inevitabile.

L’avventura dell’ex ds del Palermo sulla riva del Crati è durata poco più di due mesi. Come ricorda il comunicato ufficiale del club, si tratta di una risoluzione consensuale «con effetto immediato». Lupo era stato annunciato lo scorso 11 luglio, ma la convivenza con Domenico Roma – giunto nelle scorse settimane come responsabile dell’area tecnica – è apparsa da subito difficile.

Una rottura inevitabile

Già durante la partita con il Giugliano, Lupo non era presente in tribuna, segnale evidente di un distacco ormai insanabile. Il club bruzio ha salutato il dirigente con una nota ufficiale: «A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera».

Una storia, quella tra il Cosenza e Fabio Lupo, che non è mai sbocciata davvero. Ora la società guarda al futuro con Domenico Roma al timone dell’area tecnica.