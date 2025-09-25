Catanzaro, più soluzioni per Aquilani: pronto anche Di Francesco

È arrivato il momento di Federico Di Francesco. Non dall’inizio, forse solo per una mezz’ora, ma la gara di domani sera contro la Juve Stabia segnerà il rientro ufficiale dell’esterno offensivo, uno dei colpi di mercato estivi del Catanzaro. Come riporta la Gazzetta del Sud, l’infortunio al polpaccio rimediato ad agosto, al termine del ritiro con il Palermo, è ormai alle spalle e il calciatore è pronto a ritrovare il campo.

Di Francesco ha ripreso ad allenarsi in gruppo già dalla scorsa settimana, seguendo la squadra anche a Reggio Emilia. Aquilani ha scelto di non convocarlo per l’ultimo turno per permettergli di allenarsi con continuità e inserirlo in modo graduale a partire dalla sfida con i campani. Una scelta che, sottolinea ancora la Gazzetta del Sud, testimonia la volontà di fare affidamento sul 31enne per aumentare le soluzioni offensive del Catanzaro.

L’esperienza in più

L’ex esterno di Palermo e Sassuolo porta in dote esperienza e qualità. In Serie A ha giocato più che in B e, come ricorda la Gazzetta del Sud, insieme a giocatori come Iemmello, Oudin, D’Alessandro e Pigliacelli rappresenta un punto di riferimento per bilanciare la freschezza dei giovani Cissé, Rispoli e Favasuli. Lo scorso anno a Palermo ha firmato sette assist, suo record personale.

Un jolly tattico

Di Francesco può giocare da esterno in un tridente o nella trequarti di un 4-2-3-1, ma anche nel 3-4-2-1 o nel 4-4-2, sulla sinistra come sulla destra. La sua capacità di ribaltare l’azione, puntare l’area e dialogare con i compagni lo rende un’arma preziosa. Un profilo che, secondo la Gazzetta del Sud, aumenta le opzioni a disposizione di Aquilani e garantisce soluzioni in più durante la stagione.

Non sarà subito titolare, ma la sua presenza darà maggiore profondità al gruppo. Un problema positivo per Aquilani, ma potenzialmente un guaio per gli avversari. Come scrive la Gazzetta del Sud, con il ritorno di Di Francesco il Catanzaro può davvero contare su una marcia in più.