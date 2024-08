Si sono conclusi con i seguenti risultati le partite del Girone C di Serie C di stasera, valevoli per la prima giornata di campionato

CROTONE-ALTAMURA 2-0 (Vitale, Tumminello)

BENEVENTO-CAVESE 2-1 (aut. Tosca, Berra, Perlingieri)

FOGGIA-TRAPANI 2-2 (Emmausso, Kanoute, aut. Sabatino, Lescano)