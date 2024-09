Termina il primo tempo del match di Serie C Girone C tra Catania e Benevento. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi nei confronti di un Benevento attento e pronto a ripartire in contropiede.

A sbloccare il match sono però i siciliani grazie alla rete di Carpani al 23′. Gli avversari non riescono a pareggiare e così il match scivola all’intervallo sul punteggio di 1-0.