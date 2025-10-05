Serie C Girone B: Ospitaletto avanti 1-2 sull’Inter U23. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Primo tempo ricco di emozioni al “Meazza”: l’Inter U23 si porta avanti al 27’ con La Gumina, ma l’Ospitaletto reagisce con grande carattere. Al 44’ arriva il pari di Panatti e, subito dopo, al 45’+1, Pavanello firma il gol del vantaggio ospite. Una frazione di gioco intensa e spettacolare che mette l’Ospitaletto in vantaggio alla pausa e lascia l’Inter U23 chiamata a una difficile ripresa.

Arzignano-Albinoleffe 0-0
Inter U23 – Ospitaletto 1-1

