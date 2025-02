Serie B: vittoria di misura per la Sampdoria sul Modena. La classifica aggiornata

Nel match di Serie B giocato alle 17.15, la Sampdoria ha ottenuto una vittoria di misura, 1-0, contro il Modena grazie a una rete di M’Baye Niang al 16′ del primo tempo. Il gol dell’attaccante ha fatto la differenza in una partita equilibrata, dove il Modena ha cercato senza successo di pareggiare il conto. Con questo risultato, la Sampdoria si aggiudica tre punti preziosi per la classifica, consolidando la sua posizione e lasciando il Modena a riflettere su come invertire la rotta.

Sassuolo – 58 punti

Pisa – 53 punti

Spezia – 48 punti

Cremonese – 37 punti

Catanzaro – 36 punti

Bari – 33 punti

Juve Stabia – 33 punti

Palermo – 30 punti

Modena – 30 punti

Cesena – 30 punti

Cittadella – 30 punti

Brescia – 29 punti

Reggiana – 28 punti

Sampdoria – 28 punti

Mantova – 28 punti

Carrarese – 27 punti

Salernitana – 25 punti

Sudtirol – 25 punti

Frosinone – 22 punti

Cosenza – 21 punti