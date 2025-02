Serie B: undici calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26^ giornata

Il Giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 26° giornata della serie BKT, 11 gli squalificati, Ferrari della Sampdoria per tre giornate, tutti gli altri per un turno: Palumbo (Modena), Ceccaroni (Palermo), De Paoli (Sampdoria), Donnarumma (Cesena), Bertola (Spezia), Cerri (Carrarese), Diakite (Palermo), Pontisso (Catanzaro), Reinhart (Reggiana), Vazquez (Cremonese).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FERRARI Alex (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

PALUMBO Antonio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CECCARONI Pietro (Palermo): per avere, al 24° del primo tempo, a giuoco fermo, spinto con una mano all’altezza del volto un calciatore della squadra avversaria.

DE PAOLI Fabio (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

DONNARUMMA Daniele (Cesena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLA Nicolo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CERRI Leonardo (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAKITE Salim (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PONTISSO Simone (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

REINHART Tobias Elian (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di

gara; già diffidato (Quinta sanzione).