Serie B, un turno di stop a Vazquez. Giudice Sportivo richiede ulteriori indagini sul caso Dorval

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Franco Vázquez per una giornata a seguito di comportamenti non regolamentari durante l’ultima partita, per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e in quanto diffidato è stato squalificato.

Approfondimenti sul caso Vázquez-Dorval: Richieste ulteriori indagini

In merito agli episodi accaduti al termine della gara Bari – Cremonese, il Giudice Sportivo, come da comunicato ufficiale, ha deciso di non prendere ancora una posizione definitiva. Dopo aver esaminato il rapporto della Procura Federale, ha ritenuto necessario che vengano acquisite ulteriori testimonianze e una relazione più dettagliata sui fatti.