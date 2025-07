Serie B: tutti pazzi per Parigini. Piace anche in C

Vittorio Parigini è uno dei nomi più caldi del mercato tra Serie B e Serie C. L’esterno offensivo classe 1996, reduce da un’esperienza positiva con la SPAL – culminata con la salvezza nei play-out contro il Milan Futuro – è attualmente svincolato e libero di accasarsi altrove.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il calciatore originario di Moncalieri è finito nel mirino di diverse squadre ambiziose. In Serie C lo corteggiano da tempo Pescara, Catanzaro e Avellino, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Vicenza, dove Fabio Gallo – nuovo tecnico dei biancorossi – avrebbe dato l’ok per tentare l’affondo.

Parigini, 29 anni compiuti a marzo, ha collezionato 14 presenze e 2 reti con la maglia della SPAL nella seconda parte della scorsa stagione. In precedenza, al Cerignola, aveva messo a referto 9 apparizioni prima del trasferimento a Ferrara.